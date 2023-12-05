Пациентов тамбовских больниц в 2024 году планируют кормить на 334 рубля в день

В Единой информационной системе «Закупки» размещено извещение о проведении электронного аукциона за право оказания услуг по производству и передаче лечебного питания для пациентов 12 областных учреждений здравоохранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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