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Новости Тамбова

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Пациентов тамбовских больниц в 2024 году планируют кормить на 334 рубля в день

Пациентов тамбовских больниц в 2024 году планируют кормить на 334 рубля в день

В Единой информационной системе «Закупки» размещено извещение о проведении электронного аукциона за право оказания услуг по производству и передаче лечебного питания для пациентов 12 областных учреждений здравоохранения.

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