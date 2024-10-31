Мужчины в России стали чаще уходить в декрет — на 10–30% по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что декрет перестал восприниматься как нечто зазорное, а также с увеличением доходов женщин, пишет МК.
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