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Без вести пропавшие в Уссурийске отец с 9-летним сыном отдыхали на море

Без вести пропавшие в Уссурийске отец с 9-летним сыном отдыхали на море

Без вести пропавших мужчину с 9-летним ребенком нашли спустя три недели. Ранее стало известно, что двое жителей Уссурийска перестали выходить связь еще 23 июля, были организованы поисковые работы, сообщает ИА UssurMedia.

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