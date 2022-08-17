Без вести пропавшие в Уссурийске отец с 9-летним сыном отдыхали на море

Без вести пропавших мужчину с 9-летним ребенком нашли спустя три недели. Ранее стало известно, что двое жителей Уссурийска перестали выходить связь еще 23 июля, были организованы поисковые работы, сообщает ИА UssurMedia.
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