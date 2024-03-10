Мартиросян вывел в свет сына

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера сериала «Камера Мотор». Представила публике. Гарик Мартиросян с сыном Даниэлем Пресс-служба ТНТ В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера сериала «Камера Мотор».
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