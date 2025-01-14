Ямалец проведет в тюрьме почти 11 лет за убийство приятеля

Житель Ямала проведет почти 11 лет в тюрьме за убийство приятеля. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, преступление было совершено в июне 2023 года в ходе распития спиртных напитков в одном из домов в поселка Тазовский.