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Дочь расчленённой женщины в Москве найдена убитой в гараже сожителя матери

Дочь расчленённой женщины в Москве найдена убитой в гараже сожителя матери

Дочь женщины, расчленённое тело которой было накануне найдено в квартире на Жулебинском бульваре столицы, найдена убитой в гараже сожителя её матери в Новой Москве, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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