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В Гонконге предлагают легализовать ставки на местный футбол, чтобы снизить зависимость от внешнего финансирования

Глава Ассоциации футбола Гонконга рассматривает возможность легализации ставок на местные матчи. По мнению Эрика Фока, этот шаг привлечет дополнительные инвестиции в спортивный сектор и снизит зависимость от внешнего финансирования.

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