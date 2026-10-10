Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Какие русские фамилии носили только сибиряки

Строго говоря, фамилий, которых не найти нигде, кроме Сибири, нет: люди переезжали, записывались в другие сословия, уходили на прииски и возвращались обратно.

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