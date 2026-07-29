УЕФА осудил возможную продажу коммерческих прав ФИФА частным инвесторам

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление, в котором осудил информацию о планах Международной федерации футбола (ФИФА) продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, передает пресс-служба организации.
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