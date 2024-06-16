В «Саду Памяти» Красноселькупского района посадили 50 молодых хвойников

Акцию «Сад Памяти» провели в Красноселькупском районе ЯНАО. В высадке молодых деревьев приняли участие сотрудники местного лесничества и лесхоза, им помогли школьники и представители администрации, сообщил окружной департамент природных ресурсов.
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