Роспотребнадзор бьет тревогу: в России растет заболеваемость пневмонией

В России растет число случаев пневмонии. Роспотребнадзор рассказал, что делать и как защитится?Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала распоряжение усилить мониторинг эпидемиологической обстановки в связи с ожидаемым сезонным увеличением числа случаев внебольничной пневмонии у взрослого населения страны.
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