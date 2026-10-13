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Царьград

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Роспотребнадзор бьет тревогу: в России растет заболеваемость пневмонией

Роспотребнадзор бьет тревогу: в России растет заболеваемость пневмонией

В России растет число случаев пневмонии. Роспотребнадзор рассказал, что делать и как защитится?Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала распоряжение усилить мониторинг эпидемиологической обстановки в связи с ожидаемым сезонным увеличением числа случаев внебольничной пневмонии у взрослого населения страны.

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