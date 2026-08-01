Кулинария>Так печень Я ещё не готовила !

Так печень Я ещё не готовила необычно и очень вкусно печень куриная соль перец по вкусу репчатый лук нарезать тонко полукольцами зелёное яблоко нарезать пластинками форму для запекания слой лука слой яблок печень лавровый лист по желанию повторяем слои сверху выкладываем сливочное масло убираю в духовку при температуре 180° 30-35 минут.