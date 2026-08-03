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Парламентская газета

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ISU: Российские фигуристы смогут общаться со СМИ на турнирах

ISU: Российские фигуристы смогут общаться со СМИ на турнирах

У участвующих в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) российских фигуристов будет возможность общаться со средствами массовой информации на тех же условиях, что и все остальные.

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