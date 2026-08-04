Горожанам рассказали, где бесплатно заниматься спортом в Москве круглый год

Жители столицы могут бесплатно заниматься спортом в любое время года. Для этого в Москве работают проекты «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные», открыты бесплатные секции, организованные Департаментом спорта города Москвы, а также созданы условия для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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