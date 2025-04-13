«Миннесота» вырвала победу у «Ванкувера» (3:2 ОТ после 0:2) и идет 1-й в зоне wild card на Западе – 95 очков в 81 игре. У «Сент-Луиса» 94 в 81, у «Калгари» – 90 в 79

«Уайлд» обыграли «Кэнакс» (3:2 ОТ при 0:2 после двух периодов) в регулярном чемпионате НХЛ. Команда под руководством Джона Хайнса занимает 1-е место в зоне wild card в Западной конференции с 95 очками в 81 игре.