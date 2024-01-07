Япония внесет в фонд НАТО более $30 млн на предоставление ВСУ противодроновых систем

Япония намерена внести в фонд НАТО $37 млн (около 5,3 млрд иен). Глава МИД островного государства Ёко Камикава рассказала, что средства будут направлены для предоставления Украине систем отслеживания беспилотников.
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