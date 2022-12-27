В ООН заявили о готовности Гутерреша быть посредником в диалоге по конфликту на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш готов быть посредником в диалоге по проведению саммита по украинскому конфликту лишь при согласии всех сторон, в том числе России.
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