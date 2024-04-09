Макрон призвал Сербию к тесному согласованию политических решений с Евросоюзом

Сербия должна активнее сотрудничать при согласовании внешнеполитических решений с Евросоюзом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии