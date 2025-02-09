´Много правил есть на свете, их должны запомнить дети´ (о профилактическом мероприятии с участием сотрудника БГРОЧС).

Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей в условиях учреждения дошкольного образования является актуальной и значимой проблемой, поскольку обусловлена объективной необходимостью информирования детей о правилах безопасного поведения в окружающей обстановке, приобретения ими опыта безопасного поведения в быту.
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