Владимир Путин к маю ждет отчет по принципам подготовки новых нацпроектов

Соответствующее поручение президент уже подписал Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и представить отчет об сновных принципах подготовки новых нацпроектов и подходах к их финансированию.
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