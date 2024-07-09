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Царьград

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Вячеслав Федорищев рассказал, почему министр финансов региона оставил пост

Вячеслав Федорищев рассказал, почему министр финансов региона оставил пост

А ещё глава Самарской области сообщил, как скоро найдут нового руководителя в министерство.Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил, почему Андрей Прямилов оставил должность министра финансов региона.

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