Вячеслав Федорищев рассказал, почему министр финансов региона оставил пост

А ещё глава Самарской области сообщил, как скоро найдут нового руководителя в министерство.Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил, почему Андрей Прямилов оставил должность министра финансов региона.
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