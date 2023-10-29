Рассказано, за какие переводы банковскую карту гарантированно заблокируют

Для безопасности банковских переводов многие кредитные организации используют ИИ. Он анализирует транзакции по нескольким тысячам параметров, однако решения искусственного интеллекта могут привести к блокировке карты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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