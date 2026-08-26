Эксперты ожидают умеренного роста цен на бензин в России до конца года Розничные цены на автомобильное топливо в России продолжат плавный рост до конца 2026 года.
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Эксперты ожидают умеренного роста цен на бензин в России до конца года Розничные цены на автомобильное топливо в России продолжат плавный рост до конца 2026 года.
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