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Эксперты ожидают умеренного роста цен на бензин в России до конца года

Эксперты ожидают умеренного роста цен на бензин в России до конца года Розничные цены на автомобильное топливо в России продолжат плавный рост до конца 2026 года.

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