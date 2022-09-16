Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты по реализации программ подготовки по рабочим профессиям

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты и объемы госуслуги по реализации программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в профессиональных образовательных организациях республики на 2023/2024 учебный год.
Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты и объемы госуслуги по реализации программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в профессиональных образовательных организациях республики на 2023/2024 учебный год.
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