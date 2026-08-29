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US Looks To Revive 'Prize Courts' For Iranian Oil Seizures

US Looks To Revive 'Prize Courts' For Iranian Oil Seizures

US Looks To Revive 'Prize Courts' For Iranian Oil Seizures The US government is exploring an unusual legal route for dealing with Iranian oil and ships captured as part of its blockade: bringing back a wartime maritime system that has barely been used for generations, according to Bloomberg.

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