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Контрафронт

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Иран: Несколько человек были убиты и ранены на острове Ларак в провинции Хормозган в результате...

Иран: Несколько человек были убиты и ранены на острове Ларак в провинции Хормозган в результате авиаударов США поздно вечером 30 августа, которые предположительно были нанесены с целью помешать иранским силам установить новые заграждения из военно-морских мин в Ормузском проливе.

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