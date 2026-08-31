Иран: Несколько человек были убиты и ранены на острове Ларак в провинции Хормозган в результате авиаударов США поздно вечером 30 августа, которые предположительно были нанесены с целью помешать иранским силам установить новые заграждения из военно-морских мин в Ормузском проливе.