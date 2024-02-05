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Без аренды, ипотеки и коммуналки: мужчина показал, как сделать уютный дом и не беспокоиться о жилье

Без аренды, ипотеки и коммуналки: мужчина показал, как сделать уютный дом и не беспокоиться о жилье

52-летний Пол Джекман сумел окончательно решить так утомивший многих квартирный вопрос. Мужчина получил собственный уютный дом и больше не беспокоится о жилье — показал, как сделать такой же и не платить ни аренду, ни ипотеку, ни за коммунальные услуги.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Верно говорят: &quot;На безрыбье - и рак рыба&quot;...
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13 час.
Леонид Руси
Да... не позавидуешь...
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7 час.

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