Без аренды, ипотеки и коммуналки: мужчина показал, как сделать уютный дом и не беспокоиться о жилье

52-летний Пол Джекман сумел окончательно решить так утомивший многих квартирный вопрос. Мужчина получил собственный уютный дом и больше не беспокоится о жилье — показал, как сделать такой же и не платить ни аренду, ни ипотеку, ни за коммунальные услуги.