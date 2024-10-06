Леонид Парфёнов хочет, чтобы русские чувствовали "коллективную вину"

© Anatoly Lomohov Russian Look/Globallookpress Телефильм "Семнадцать мгновений весны" обогатил русскую культуру не только очередным образом настоящего мужчины и анекдотами про Штирлица, но и многочисленными афоризмами, зачастую совсем не шуточными.
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