Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    подоляка везде успел ! Так, что, не надо защищать  ребят из СВО ?!  Хорошо пристроилась : хохлятина монтянша-матерщин...Если эту диаспору...
  • Людмила
    аа кто это ?!  надо было на завод идти работать !!!Умер актер, играв...
  • Людмила
    сдох максим, ну, и х...с ним !😛Ильдар Дадин, вое...

Леонид Парфёнов хочет, чтобы русские чувствовали "коллективную вину"

Леонид Парфёнов хочет, чтобы русские чувствовали "коллективную вину"

© Anatoly Lomohov Russian Look/Globallookpress Телефильм "Семнадцать мгновений весны" обогатил русскую культуру не только очередным образом настоящего мужчины и анекдотами про Штирлица, но и многочисленными афоризмами, зачастую совсем не шуточными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх