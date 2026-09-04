Ювелирный максимализм: почему украшений снова должно быть много

После нескольких лет тонких цепочек, едва заметных колец и украшений, которые будто бы не должны были привлекать к себе внимания, ювелирная мода снова становится громкой.
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