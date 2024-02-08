Депутат объяснил, для чего необходимо легализовать гостевые дома на Алтае

Парламентарий отметил, что сегодня гостевые дома – это кот в мешке Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал "Парламентской газете", что ради прав туристов необходимо легализовывать гостевые дома в Алтайском крае, Республике Алтай и других регионах, где будет проводиться соответствующий эксперимент.