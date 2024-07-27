Напавший на полицейского Бажаев является совладельцем горнорудной компании

Тимур Бажаев, которого подозревают в нападении на полицейского около комплекса Лужники в Москве, является совладельцем нескольких крупных компаний, одна из которых занимается добычей руд и песков драгоценных металлов.
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