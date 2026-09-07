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Царьград

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Ветеран СВО пострадал из-за конфликта с жителем Энгельса

Ветеран СВО пострадал из-за конфликта с жителем Энгельса

Житель Энгельса получил два года колонии за нападение на ветерана Специальной военной операции. Инцидент произошёл 20 февраля 2025 года после урока мужества в школе, где обвиняемый нанес пострадавшему несколько ударов на глазах учеников и педагогов.

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