Ветеран СВО пострадал из-за конфликта с жителем Энгельса

Житель Энгельса получил два года колонии за нападение на ветерана Специальной военной операции. Инцидент произошёл 20 февраля 2025 года после урока мужества в школе, где обвиняемый нанес пострадавшему несколько ударов на глазах учеников и педагогов.
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