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Церемония похорон Младича в Белграде противоречит европейским ценностям – фон дер Ляйен

Церемония похорон Младича в Белграде противоречит европейским ценностям – фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 8 сентября 2026 года, назвала кадры с церемонии "шокирующими".

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