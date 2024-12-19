Обзор матчей Snooker Championship 2024. Второй день

Лука Бресель и Марк Аллен вышли в полуфинал на турнире Riyadh Season Snooker Championship 2024 в Саудовской Аравии, сообщает WST Лука Бресель (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание - трансляции Матч Лука Бресель — Кайрен Уилсон Лука Бресель выиграл битву двух последних Чемпионов мира.