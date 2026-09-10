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«Хотя бы ради дочери надо расходиться по-человечески!»: адвокат Маргарита Гаврилова рассказала о долге Воробьева в пять миллионов рублей

«Хотя бы ради дочери надо расходиться по-человечески!»: адвокат Маргарита Гаврилова рассказала о долге Воробьева в пять миллионов рублей

Актер Даниил Воробьев, по словам его бывшей гражданской жены Марины Смирновой, задолжал по алиментам, а также пытается забрать у нее дочь.

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