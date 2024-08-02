17 вещей, за которые женщинам не должно быть стыдно, что бы ни думали окружающие

Стандарты красоты существуют, и для того, чтобы не следовать им, нужна определенная смелость. И все-таки стандарты эти относительны (вон, раньше вообще кожу оксидом свинца для пущей белизны отбеливали и монобровь рисовали).
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