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Регионы России

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В Швеции проходят парламентские выборы на фоне политических скандалов

В Швеции проходят парламентские выборы на фоне политических скандалов

В воскресенье, 13 сентября, в Швеции состоятся выборы в парламент страны. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 09:00 до 21:00 мск), предварительные результаты ожидаются около 21:00 (22:00 мск).

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