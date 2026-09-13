В Швеции проходят парламентские выборы на фоне политических скандалов

В воскресенье, 13 сентября, в Швеции состоятся выборы в парламент страны. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 09:00 до 21:00 мск), предварительные результаты ожидаются около 21:00 (22:00 мск).