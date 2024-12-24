Звёзды говорят: каким будет для Ижевска 2025 год

Ижевск. Удмуртия. До Нового года осталось 9 дней. Президент ижевской Школы универсальной астрологии Сандра Антониа Салинес решила узнать, каким будет 2025 год для Ижевска, и составила астрологический прогноз.
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