Армения 17 сентября: жара до +35°С в Арарате и Сюнике

Центр гидрометеорологии и мониторинга Армении представил прогноз погоды на четверг, 17 сентября. Согласно опубликованным данным, на всей территории страны ожидается солнечная погода без осадков.
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