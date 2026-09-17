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Царьград

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Армения 17 сентября: жара до +35°С в Арарате и Сюнике

Армения 17 сентября: жара до +35°С в Арарате и Сюнике

Центр гидрометеорологии и мониторинга Армении представил прогноз погоды на четверг, 17 сентября. Согласно опубликованным данным, на всей территории страны ожидается солнечная погода без осадков.

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