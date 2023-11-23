Вандалы разгромили могилы участников СВО на кладбище в Челябинской области (ФОТО)

Точно. Помню кто-то про обычаи Запорожцев читал - клали живого в могилу, сверху придавливали гробом с умершим и закапывали. Вот и этих осквернителей также.

Ни Бога ни суда не боятся - пора отучать. Это грех большой - могилы осквернять, но уж тут не дожидаясь Божьей кары люди должны покарать беспощадно этих ублюдков.

НК

НС Крокодилов

В доме моего отца(коммуналка была, берег реки рядом) соседями были два парня - в свободное время промышляли тем, что чужие сети воровали. Однажды они ушли промышлять - и с тех пор их не видели больше ни живыми,ни мёртвыми. И милиция не нашла. Полвека прошло с тех пор...