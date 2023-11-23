Русская весна
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Русская весна

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Вандалы разгромили могилы участников СВО на кладбище в Челябинской области (ФОТО)

Вандалы разгромили могилы участников СВО на кладбище в Челябинской области (ФОТО)

Неизвестные разгромили могилы участников СВО на кладбище в Челябинской области.  В ночь на 22 ноября на кладбище г.

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Комментарии
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НС Крокодилов
Точно. Помню кто-то про обычаи Запорожцев читал - клали живого в могилу, сверху придавливали гробом с умершим и закапывали. Вот и этих осквернителей также.
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5 час.
НС Крокодилов
Ни Бога ни суда не боятся - пора отучать.  Это грех большой  - могилы осквернять, но уж тут не дожидаясь Божьей кары люди должны покарать беспощадно этих ублюдков.
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5 час.
НК
НС Крокодилов
В доме моего отца(коммуналка была, берег реки рядом) соседями были два парня - в свободное время промышляли тем, что чужие сети воровали. Однажды они ушли промышлять - и с тех пор их не видели больше ни живыми,ни мёртвыми. И милиция не нашла. Полвека прошло с тех пор...
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5 час.

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