Неизвестные разгромили могилы участников СВО на кладбище в Челябинской области. В ночь на 22 ноября на кладбище г.
Вандалы разгромили могилы участников СВО на кладбище в Челябинской области (ФОТО)
Комментарии
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НС Крокодилов
Точно. Помню кто-то про обычаи Запорожцев читал - клали живого в могилу, сверху придавливали гробом с умершим и закапывали. Вот и этих осквернителей также.
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5 час.
НС Крокодилов
Ни Бога ни суда не боятся - пора отучать. Это грех большой - могилы осквернять, но уж тут не дожидаясь Божьей кары люди должны покарать беспощадно этих ублюдков.
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5 час.
НК
НС Крокодилов
В доме моего отца(коммуналка была, берег реки рядом) соседями были два парня - в свободное время промышляли тем, что чужие сети воровали. Однажды они ушли промышлять - и с тех пор их не видели больше ни живыми,ни мёртвыми. И милиция не нашла. Полвека прошло с тех пор...
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5 час.
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