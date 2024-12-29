Овечкин в матче с "Торонто" обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил собственный рекорд в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота во время матча регулярного чемпионата против "Торонто Мэйпл Лифс".