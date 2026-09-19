В Берлине загорелся дом престарелых: есть погибший и десятки раненых

Трагедия в берлинском районе Кройцберг вновь обнажила уязвимость системы ухода за пожилыми людьми. Пожар в доме престарелых унес жизнь одного человека, еще 25 жильцов пострадали, причем один из них находится в тяжелом состоянии.
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