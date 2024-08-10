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Лиза плюс Илья: поклонники раскрыли секрет многодетного Авербуха

Лиза плюс Илья: поклонники раскрыли секрет многодетного Авербуха

Фигурист разрывается между шоу и подготовкой к приезду нового члена семьи. Илья Авербух в шоу «Огни большого города», 2010 год Олег Наумов/Продюсерская компания «Илья Авербух»Поклонники Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха вне себя от радости, поздравляя и без того счастливых родителей с пополнением семьи.

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