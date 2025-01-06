Академик РАН: метапневмовирус ежегодно вызывает вспышки ОРВИ в России

Матапневмовирус, вспышка которого произошла в Китае , хорошо известен российским вирусологам. Об этом «Звезде» рассказал академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, Сергей Нетесов.
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