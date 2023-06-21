Русская весна

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Армия России уничтожает врага на авдеевском направлении (ВИДЕО)

Армия России уничтожает врага на авдеевском направлении (ВИДЕО)

Российские войска продолжают уничтожать врага на авдеевском направлении. Операторы БПЛА 10-го танкового полка обнаружили внедорожник ВСУ, после чего он был уничтожен точным ударом танка с закрытых огневых позиций.

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