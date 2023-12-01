FP: Присвоение Западом замороженных активов России усложнит борьбу с терроризмом

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис в статье для Foreign Policy заявила, что использование замороженных российских активов как рычаг давления может привести к развитию альтернативных финансовых каналов на Глобальном Юге.
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