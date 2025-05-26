На Украине нашли способ урегулировать конфликт за 24 часа

Дмитрук: Зеленский стал преградой для достижения мира между Россией и Украиной Основной причиной, по которой мирное урегулирование украинского конфликта не представляется возможным, стал президент Украины Владимир Зеленский, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.