На Украине нашли способ урегулировать конфликт за 24 часа

Дмитрук: Зеленский стал преградой для достижения мира между Россией и Украиной Основной причиной, по которой мирное урегулирование украинского конфликта не представляется возможным, стал президент Украины Владимир Зеленский, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
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