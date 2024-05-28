Юрист Яковлева: мошенники «продают» абитуриентам места в вузах за 500 тысяч

Аферисты придумали мошенническую систему с покупкой бюджетных мест в вузах. Как не попасться в ловушку рассказала директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева в беседе с агентством «Прайм».
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