За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими

В 5-45 в Кинешме на улице Вичугская 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21099» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с разворачивающимся автомобилем «Нива Шевроле» под управлением 39-летней женщины, которая после оказания медицинской помощи оставлена на месте.