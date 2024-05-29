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За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими

За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими

В 5-45 в Кинешме на улице Вичугская 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21099» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с разворачивающимся автомобилем «Нива Шевроле» под управлением 39-летней женщины, которая после оказания медицинской помощи оставлена на месте.

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