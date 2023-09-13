Новые 23 дивизии особых граждан для фронта

Верно,мы не способны все время сидеть в обороне,это претит русскому духу,поэтому нужна армия мигрантов с русскими паспортами,чтобы строить новые укрытия на отвоеванной территории и так до окончания СВО,а наиболее воинственных кавказцев,с проверкой на вшивость,вливать в ряды вооруженных воинов.

Татьяна Кибишева

Пусть отрабатывают все, чем пользуются их родственники, дети, жены. С паршивой овцы хоть шерсти клок! А взгляды и отношение под пулями быстро меняются и вернутся они с совсем другими понятиями, мотивированными в усмерть!!!!!!