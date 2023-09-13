Закон и Порядок

135 692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    К сожалению, у нас в стране тоже много таких "внучек"...Внучка Гиммлера –...
  • Надежда
    Да это не те покровители, это стрелочники! Настоящий покровитель остался неназванным и будет продолжать проталкивать ..."Мужик сказал - м...
  • НЕТУ Mailru Агента
    По Москве её афиши на 27 сентября"Мужик сказал - м...

Новые 23 дивизии особых граждан для фронта

Новые 23 дивизии особых граждан для фронта

В информационном пространстве постоянно проскакивают новости о привозе в военкоматы мигрантов, имеющих российское гражданство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Zakharov
Верно,мы не способны все время сидеть в обороне,это претит русскому духу,поэтому нужна армия мигрантов с русскими паспортами,чтобы строить новые укрытия на отвоеванной территории и так до окончания СВО,а наиболее воинственных кавказцев,с проверкой на вшивость,вливать в ряды вооруженных воинов.
Ответить
16 час.
Татьяна Кибишева
Пусть отрабатывают все, чем пользуются их родственники, дети, жены. С паршивой овцы хоть шерсти клок! А взгляды и отношение под пулями быстро меняются и вернутся они с совсем другими понятиями, мотивированными в усмерть!!!!!!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх